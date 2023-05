Preoccupa Chiara Ferragni con cerotto e possibile malattia: conclusioni frettolose oggi

Sta facendo discutere parecchio la foto pubblicata da Chiara Ferragni sui suoi canali social, con la quale si vede spuntare un cerotto dal top che indossa che fa temere una possibile malattia per colei che ha condotto il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Con il ricordo ancora fresco di suo marito Fedez sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, a causa del tumore al pancreas, in tanti hanno pensato che la nota influencer stia affrontando una sfida altrettanto pesante.

Premesso che al momento non ci siano comunicazioni ufficiali da parte della diretta interessata, vale la pena concentrarsi su alcuni aspetti del suo passato, visto che molto spesso in questi casi si viaggia con la mente senza avere notizie concrete tra le mani.

Desta preoccupazioni Chiara Ferragni con cerotto e possibile malattia: arrivano le solite conclusioni frettolose

Come se non bastassero i post ironici sul suo conto, con trollate varie come quella che abbiamo preso in esame non molto tempo fa, ora tocca concentrarci su un’altra storia. Sufficiente una foto come quella che trovate ad inizio articolo per innescare l’idea che ci sia una malattia dietro il cerotto facilmente indivuabile nella foto pubblicata da Chiara Ferragni.

In realtà è sufficiente dare uno sguardo al suo passato, tramite articoli pubblicati a suo tempo da altre testate, per rendersi conto che in realtà Chiara Ferragni sia solita sottoporsi al controllo dei nei, come sottolineato da lei stessa su Instagram con alcuni post chiarificatori pubblicati negli anni. Ci sono svariati motivi per non essere così pessimisti dopo essersi imbattuti nell’immagine ormai virale sui social qui in Italia.

Nonostante manchi una sua dichiarazione pubblica in questo specifico frangente, dunque, occorre tener presente che l’influencer sia molto scrupolosa con il controllo dei nei. Stop a voci senza fonti in merito alla presunta malattia di Chiara Ferragni.

