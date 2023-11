Voci oggi su Daniele De Martino morto per incidente stradale: notizie da smentire

E venne il turno di Daniele De Martino morto per incidente stradale. Ennesima bufala sulla morte di un personaggio abbastanza conosciuto sui social e tra i cantanti neomelodici che fanno parte più dell’ambiente di provincia partenopeo. Questa volta la notizia della morte ha riguardato Daniele De Martino che, soprattutto, nel mondo dei tiktoker napoletani è molto conosciuto.

Indiscrezioni oggi su Daniele De Martino morto per incidente stradale: notizie che non trovano riscontri

Vicenda che ricorda molto quella di Mario Mario, trattata da noi non molto tempo fa. Come al solito si tratta di quella notizia creata appositamente per attirare quanti più utenti possibili, incuriositi insomma da come il protagonista della vicenda sia scomparso. Si tratta dell’escamotage più classico adottato per dar vita ad un trend, con la morte di un personaggio più o meno conosciuto che sicuramente attira più persone possibili.

Si parla di morte di Daniele De Martino dopo un incidente, cosa assolutamente non vera e che bisogna smentire, visto come tale notizia stia prendendo velocemente piede sui social. Stiamo parlando di una fake news che tra l’altro si può facilmente notare facendosi un giro sul profilo Facebook di Daniele De Martino. Proprio un’ora fa, il cantante neomelodico, ha postato un video con una notizia importante per la sua carriera, sarà infatti il 15 marzo al Palapartenope di Napoli per un suo concerto.

Questo evidenzia ancor di più come la notizia di Daniele De Martino morto sia una bufala a tutti gli effetti. Tra l’altro nessuno ha parlato di questa presunta scomparsa, qualche notiziario anche locale avrebbe infatti dovuto dare una notizia di questo genere. Siamo quindi di fronte alla solita fake news su un personaggio più o meno conosciuto nel nostro Paese che circola sui social senza fonte certa e solo per creare un po’ di scompiglio tra gli utenti.

Daniele De Martino non è morto e sta cercando di continuare la sua carriera nel panorama musicale neomelodico, provando a diventare conosciuto in tutta Italia. Attualmente infatti solo a Napoli è riuscito ad avere la sua cerchia di fan. Dunque, non c’è motivo di parlare di Daniele De Martino morto per incidente stradale, stando alle ultime notizie sul suo conto.

