Vittoria di Lula in Brasile: “Narcotrafficanti festeggiano per strada”, ma è un video del 2019

La vittoria di Lula in Brasile fa parte di uno di quegli eventi di un certo peso storico e sociale che stimolano la creatività dei disinformatori. I nostri lettori ci segnalano che sui social sta circolando un video in cui un gruppo di persone armate spara dei colpi per aria.

L’utente che pubblica il video su Twitter non aggiunge il link a una fonte che dimostri l’attendibilità della sua affermazione.

Il tweet

Brasile.

Le bande di narcotrafficanti del Paese celebrano la vittoria di Lula alle elezioni presidenziali.

Conferma che in Brasile hanno vinto i cartelli della droga, non gli elettori.

Il video è del 2019

Con una semplice ricerca inversa per immagini si risale a un tweet pubblicato il 17 agosto 2019 e ancora online:

COMEMORAÇÃO COMEMORANDO a liminar da justiça que proíbe operações das polícias no complexo da maré RJ

https://t.co/2qJPaajBTm Eles querem é isso, vagabundo bem a vontade na favela Queria ver escreverem 1500 cartas para o TRÁFICO pedindo pra não confrontar a polícia 😂 pic.twitter.com/G3bv2uInB3 — Chaves.Neto yeshua hamashia (@ChavesNeto3) August 17, 2019

L’utente riporta un link al notiziario locale O Globo che in un articolo del 15 agosto 2019 riportava (qui la versione archiviata) che la Corte di Giustizia brasiliana aveva posto un limite alle operazioni di polizia all’interno della favela di Marè RJ, considerati alcuni decessi verificatisi durante precedenti scontri con le forze dell’ordine.

Con questa decisione, quindi, le incursioni della polizia venivano limitate e sottoposte a severi protocolli.

Quindi?

Il video ha alcuna attinenza con la vittoria di Lula in Brasile: le immagini risalgono al 2019, per questo parliamo di disinformazione.

Questa notizia è stata trattata anche dai colleghi di Facta.

