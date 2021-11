Virgil Abloh è morto. A darne il triste annuncio è stato il team del marchio Louis Vuitton, di cui Abloh era direttore responsabile, su Instagram in una nota pubblicata nell’ultima ora. Secondo il comunicato stampa Virgil Abloh stava combattendo da anni contro un tumore.

Questo il contenuto della nota stampa diffusa sui social e firmata da Bernard Arnault, CEO del marchio Louis Vuitton:

“Siamo tutti scioccati da questa terribile notizia. Virgil non era solo un geniale designer e un visionario, era anche un uomo con un’anima bella e una grande saggezza. La famiglia LVMH si unisce a me in questo momento di grande dolore e tutti pensiamo ai suoi cari per la scomparsa del marito, del padre, del fratello, del figlio e dell’amico”.

Sulla pagina ufficiale di Virgil Abloh, invece, il suo team scrive:

Per oltre due anni Virgil ha combattuto valorosamente una forma rara e aggressiva di cancro, l’angiosarcoma cardiaco. Ha scelto di condurre la sua battaglia privatamente dalla sua diagnosi nel 2019, subendo numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre dirigeva diverse istituzioni significative che includevano moda, arte e cultura.

In tutto questo la sua etica del lavoro, la curiosità infinita e l’ottimismo non hanno mai vacillato. Virgil è stato guidato dalla sua dedizione al suo mestiere e alla sua missione di aprire le porte agli altri e creare percorsi per una maggiore uguaglianza nell’arte e nel design. Diceva spesso: “Tutto ciò che faccio è per la versione di me stesso di 17 anni”, credendo profondamente nel potere dell’arte di ispirare le generazioni future.

Vi ringraziamo tutti per il vostro amore e sostegno, e chiediamo privacy mentre piangiamo e celebriamo la vita di Virgil.