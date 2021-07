Vie legali per Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano: “Ha avuto il Covid, salvato dalla scienza”

Una vera e propria diatriba social, quella che si è venuta a creare in queste ore tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano. L’attore, come molti sanno, da tempo pubblica su Facebook video che sembrano sposare teorie contro il vaccino, anche se lui ama definirle “free vax“, per la libera scelta sull’opportunità di procedere o meno con la somministrazione del siero. Ebbene, dopo l’ennesimo attacco al governo, in particolare per il lancio del green pass (paragonato a misure naziste), la nota influencer ha lanciato la “bomba”.

Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano

Lo stesso Enrico Montesano, di recente, è stato protagonista di bufale di chiaro stampo “NoVax”, puntualmente smentite anche sulle nostre pagine. Tuttavia, a far scattare la molla sul versante Selvaggia Lucarelli è stata probabilmente la citazione nazista a proposito del green pass. Un approccio, quello di Enrico Montesano, spesso e volentieri poco propenso verso le teorie scientifiche. Questo alla base del confronto acceso di oggi 29 luglio.

La sequenza è stata molto lineare. Ha iniziato Selvaggia Lucarelli con un primo post su Facebook, invitando implicitamente Enrico Montesano a non citare nazisti e scienza. Il motivo? Quest’ultima aiutato anche lui quando, a detta della giornalista ed opinionista tv, l’attore è stato ricoverato in ospedale per Covid:

“Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”.

Immediata la risposta di Enrico Montesano, sempre su Facebook: “In un tweet la sig,ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona“. Al post ha replicato nuovamente Selvaggia Lucarelli: “Non solo è vero, ma come sai te l’ho detto anche in privato tempo fa che avevo saputo della tua malattia. E ti sei ben guardato dallo smentire. Parliamone pure in altre sedi. Volentieri“.

Successivamente, interpellata da noi, Selvaggia Lucarelli ha spiegato la sua presa di posizione a proposito di Enrico Montesano, che sarebbe stato ricoverato per Covid e salvato dalla scienza che ora lui stesso attacca: “Le prove sono la mia fonte e la conversazione su questo che ho avuto con Montesano tempo fa su WhatsApp. Quindi io so che è vero“. In rete non c’è materiale che confermi il ricovero dell’attore, motivo per il quale al momento etichettiamo il tutto con “versioni a confronto”.

