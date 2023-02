Sui social circola lo screenshot di un annuncio postato da Victoria De Angelis dei Maneskin su un gruppo Facebook nel 2015. Secondo il testo, la bassista della band romana sarebbe stata alla ricerca di un batterista – ruolo oggi ricoperto da Ethan Thorchio – e per questo si era affidata ai social per completare la formazione.

I nostri lettori ci chiedono se quell’annuncio sia vero.

L’annuncio di Victoria de Angelis è reale

L’annuncio di Victoria dei Maneskin recita:

Cercasi un batterista per un gruppo indie rock/new wave con varie cover e inediti già arrangiati

Il nome dei Maneskin è in trend su Twitter (qui per seguire l’andamento in diretta) a seguito della partecipazione della band romana alla terza serata del Festival di Sanremo come ospiti insieme a Tom Morello, già chitarrista dei Rage Against The Machine e degli Audioslave.

Facciamo notare che Victoria De Angelis avrebbe pubblicato il post il 25 ottobre 2015 all’interno del gruppo Facebook Cercasi musicisti (Roma). L’annuncio è ancora online e lo troviamo a questo indirizzo.

Molti gli utenti che oggi commentano quel post, compresi gli admin che scrivono: “Che onore!”.

Il batterista dei Maneskin

Attualmente la formazione è composta da Damiano David (voce), Thomas Raggi (chitarra), Victoria De Angelis (basso) ed Ethan Torchio (batteria). Come ricorda Il Messaggero in un articolo del 2021, prima del 2015 la band romana non aveva un batterista.

Il 2015 erano l’anno in cui Victoria De Angelis e Damiano David iniziarono a collaborare dopo essersi conosciuti in progetti precedenti. Il terzo elemento fu Thomas Raggi e, dato che mancava un batterista, la bassista pubblicò l’annuncio sui social.

Ethan Torchio entrò nella band proprio grazie a quell’annuncio pubblicato su Facebook. La scalata dei Maneskin verso il successo iniziò nel 2017, quando parteciparono a X Factor.

