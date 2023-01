Sanremo 2023, il testo del brano di Giorgia spunta in rete: precisazioni sul rischio squalifica

Il brano di Giorgia in gara per il Festival di Sanremo 2023 è comparso in rete. La domanda ricorrente riguarda, quindi, la possibilità dell’esclusione della cantautrice romana dalla gara.

La notizia è rimbalzata su varie testate. Giorgia sarà in gara con il brano Parole Dette Male ed è risaputo che gli artisti non sono autorizzati a diffondere il materiale destinato al Festival prima dell’inizio della gara, pena l’esclusione.

Eppure il testo di Parole Dette Male è comparso in rete, scatenando il giallo.

Il testo del brano di Sanremo 2023 di Giorgia comparso in rete

La Stampa e Repubblica riportano che il testo di Parole Dette Male, il brano con il quale Giorgia parteciperà al Festival di Sanremo 2023, è comparso in rete.

Oggi, venerdì 13 gennaio 2023 Giorgia ha annunciato il suo nuovo album Blu in uscita il 17 febbraio 2023, già disponibile in pre-order. Secondo il sito Davidemaggio.it, responsabile dello spoiler sarebbe il sito dello shop online di Discoteca Laziale.

Su Davidemaggio.it scrivono:

Oltre alla copertina di “Blu”, però, viene svelato anche il suo interno e dunque risultano visibili tutti i testi delle canzoni (in tutto sono 9), tra cui proprio il brano sanremese Parole Dette Male, traccia numero 4. I testi di Sanremo 2023 non sono ancora disponibili né consultabili, eccetto – da oggi – quello di Giorgia.

Su Twitter l’indiscrezione è stata ripresa da diversi profili. Lo spoiler si presenta sotto forma di screenshot con i caratteri del testo bianchi su sfondo blu.

Repubblica scrive, tuttavia, che “i responsabili del negozio negano“. Per il momento dagli account social di Discoteca Laziale e dal sito ufficiale non sono arrivate smentite.

Giorgia rischia la squalifica?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo consultare il regolamento del Festival a questo indirizzo. A pagina 8 del documento leggiamo:

È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

Ancora, a pagina 10:

La violazione accertata in ogni tempo e comunque fino al termine del Festival degli obblighi sopra descritti comporterà, secondo i criteri di cui al successivo capitolo, l’esclusione dell’Artista e relativa canzone da SANREMO 2023 e la loro eventuale sostituzione nei termini di cui al presente Regolamento, impregiudicato il risarcimento del danno per RAI.

Tuttavia, come fanno notare su TvBlog, Giorgia non sarebbe a rischio squalifica in quanto la diffusione del testo non è dovuta all’artista né al suo entourage.

Dal momento che Discoteca Laziale ha negato la responsabilità sullo spoiler del testo del brano in gara a Sanremo 2023, resta il mistero.

