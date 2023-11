Vanessa Mancini muore, ma non è l’ex partecipante di ‘Uomini e Donne’

Vanessa Mancini muore e tanti utenti, soprattutto coloro che sono soliti guardare la trasmissione televisiva “Uomini e Donne“, hanno immediatamente pensato ad una ragazza che in passato ha partecipato al suddetto programma. Come se non bastassero le notizie prive di fonti su Giulia Cecchetin, di cui vi abbiamo parlato in mattinata, ora tocca prendere in esame un vero e proprio malinteso. Colpa di chi diffonde titoli attraverso approfondimenti, con il chiaro intendere di confondere il lettore finale.

Vanessa Mancini muore, ma non si tratta della ragazza che ha partecipato a “Uomini e Donne”

Dunque, Vanessa Mancini muore e questo è un fatto oggettivo. Tuttavia, senza girarci troppo intorno, vi diciamo che la ragazza di 41 anni venuta a mancare non abbia nulla a che vedere con l’altra giovane che ha partecipato all’ultima edizione di “Uomini e Donne”. Tra le altre cose, trovando anche l’amore come si osserva da alcuni post social al di là dell’epilogo del corteggiamento. Ecco perché occorrono alcuni chiarimenti, in modo tale che non si diffonda disinformazione.

Già, perché tra un titolo e l’altro si è creata molta apprensione soprattutto tra amici e parenti della ragazza italiana. Quella passata a miglior vita, invece, è brasiliana. Alcune testate ne hanno parlato in quanto si tratta di un’influencer, a quanto pare morta improvvisamente a causa di un infarto. E così, mentre parte del pubblico incolpa come al solito il vaccino Covid senza conoscere la storia clinica della sudamericana, abbiamo un caso di omonimia come sempre sfruttato da alcuni addetti ai lavori.

Ecco perché scrivere “Vanessa Mancini muore” non è sbagliato in senso letterale. Lo è, invece, lasciar credere che si tratti della giovane italiana che ha avuto un ruolo importante durante l’ultima edizione di “Uomini e Donne”. Fate sempre attenzione ai titoli e ai contenuti che trovate sui social in questo periodo.

