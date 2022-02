Valentina Vezzali su Djokovic: “Potrà partecipare agli Internazionali d’Italia”, alcune precisazioni

Le dichiarazioni di Valentina Vezzali su Djokovic hanno già diviso l’opinione pubblica. La sottosegretaria allo Sport sostiene che il campione di tennis potrebbe essere accolto agli Internazionali d’Italia pur senza il vaccino, in quanto le gare si disputano all’esterno e non è dunque previsto l’obbligo del super green pass. Djokovic, ricordiamo, tiene ancora banco per le ultime dichiarazioni sul vaccino rilasciate alla BBC dopo la vicenda legata a Melbourne e agli Australian Open.

Djokovic in Italia?

Gli Internazionali d’Italia, ricordiamo, si terranno a Roma dal 2 al 15 maggio 2022. Recentemente Djokovic, dopo aver ammesso di non volersi vaccinare contro il Covid-19, si è detto disposto a rinunciare a Wimbledon e al Roland Garros pur di mantenere la sua posizione.

Su questo aspetto si è espressa Valentina Vezzali, già campionessa di scherma e ora Sottosegretaria allo Sport. La Vezzali si trovava in Senato la presentazione del libro La Bambina Più Forte Del Mondo di Silvia Salis e – secondo Adnkronos – è stata ascoltata da Libero sulla possibilità di accogliere Djokovic alle Internazionali di Roma. La campionessa ha risposto che il tennis “è uno sport all’aperto e non è previsto il green pass rafforzato: quindi se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti“.

Perché “precisazioni?”

Parliamo di “precisazioni” perché non è ancora stata definita la partecipazione di Djokovic alle Internazionali d’Italia e la Vezzali ha precisato che sì, il campione serbo potrebbe aver diritto di partecipare al torneo ma senza la possibilità di frequentare alberghi e ristoranti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.