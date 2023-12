Vagonata di chiamate dal numero 05211798048: chi è che ci cerca

Stanno arrivando davvero tantissime chiamate dal numero 05211798048 in questo periodo agli utenti italiani. A prescindere dal fatto che siate legati ad operatori come Vodafone, TIM, Wind o Iliad, è altamente probabilme che la vostra utenza sia finita in qualche database e che, di conseguenza, possiate essere contattati da questo call center nei prossimi giorni. Sempre che il vostro smartphone non vi abbia già mostrato questo numero segnalato ad inizio articolo. Capiamo, dunque, chi è che ci cerca.

Chi ci sta chiamando dal numero 05211798048: riscontri dagli utenti a dicembre 2023

Negli ultimi tempi, sul fronte smartphone, ci si è preccopati soprattutto dei prefissi delle chiamate effettuate tramite WhatsApp, come abbiamo avuto modo di constatare tramite un altro articolo che abbiamo pubblicato di recente. In verità, stando anche alla mascherina che sicuramente avete notato individuato ad inizio articolo, non ce la sentiamo di parlare di truffa attraverso le chiamate che stanno arrivando a tanti utenti in giro per l’Italia dal numero 05211798048.

Alla luce di quanto abbiamo raccolto in questi giorni, grazie anche alle testomianze raccolte su Tellows e ad una chiamata giunta ad una persona a noi vicina proprio dal numero 05211798048, la sensazione è che non si tratti di una truffa. Dall’altra parte, infatti, troviamo una persona che sarebbe disposta a farci testare un depuratore per l’acqua, probabilmente fissando un appuntamento con un agente impegnato nella nostra area. Insomma, nessun pagamento richiesto tramite il contatto telefonico in questione.

Nessuna sentenza, ma al momento i riscontri sembrano andare con decisione verso questa direzione per tutti coloro che, da giorni, si chiedono “chi ci cerca chiamando dal numero 05211798048?”. Come sempre avviene in questi casi, restiamo aperti ad eventuali feedback da parte di chi dispone della suddetta utenza telefonica per aggiungere qualcosa alle informazioni riportate oggi. Vi faremo sapere in caso di ulteriori aggiornamenti sulla questione.

