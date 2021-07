Vaccinati morti “in forma più leggera” in Israele: in attesa di riscontri da AnsaMed

I nostri lettori ci inviano lo screenshot (!) di un occhiello attribuito all‘AnsaMed. Titolo dell’articolo, data di pubblicazione e link non sono riportati. Ciò che vediamo, nell’immagine che si presenta in pessima risoluzione, è la foto di copertina insieme all’occhiello incriminato.

Israele: Dei 20 morti per COVID di ieri, 15 erano vaccinati. Il Ministero della Sanità ha dichiarato che, però, sono morti in forma più leggera. Prosegue la campagna vaccinale

L’enfasi, possiamo notare, è posta su quei decessi “in forma più leggera”. A complicare queste analisi è il modo in cui questi post si presentano: non un link né una data, soltanto un’immagine ritagliata. Su questo aspetto del fact checking – quello per cui un’immagine non è mai una fonte – vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

La ricerca per parole chiave non porta risultati, né su Google né sul sito stesso di AnsaMed. Uno sguardo anche non troppo attento sui dettagli dell’immagine fa intuire che potrebbe trattarsi di un artefatto, il classico fake creato per disinformare sui vaccini e sul Covid. La frase sui “morti in forma più leggera” ha tutta l’aria di uno sfottò alla realtà dei vaccinati che, come gli scienziati dimostrano, possono contrarre il virus ma rimangono protetti dalle manifestazioni gravi del Covid-19.

Di questo occhiello non esiste traccia nemmeno nella copia cache di tutti gli articoli di AnsaMed in cui compare la parola “Israele”. Per questo abbiamo contattato la redazione per avere chiarimenti e siamo in attesa di una risposta. Saremo lieti di aggiornarvi in un prossimo articolo.

