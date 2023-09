Va cestinato anche il presunto SMS del Dottor Saverio Lucca: 8938933*** da non richiamare

Fareste bene a cestinare anche il finto SMS del Dottor Saverio Lucca, al punto che il numero 8938933*** è da non richiamare secondo alcune testimonianze venute a galla proprio in queste ore. Si tratta di uno stratagemma ormai diffuso, che di volta in volta richiama un medico (o finto medico, come appare oggi) nel tentativo di indurre le persone a fare una chiamata. Possibile che lo stesso stia avvenendo oggi. Proviamo dunque a ribadire alcuni concetti per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese oggi 19 settembre.

Occorre eliminare anche il finto SMS del Dottor Saverio Lucca: il numero 8938933*** non va richiamato

Una situazione simile, per non dire uguale, rispetto a quella trattata nei giorni scorsi a proposito del Dottor Roberto Mauro. Con quest’ultimo, dai nostri studi è risultato iscritto all’Albo un medico con questo nome, a differenza di quanto avvenuto oggi. In pratica, cambiano i nominativi che possiamo visualizzare sui nostri smartphone, ma non le raccomandazioni di base, in merito alla necessità di cestinare prima possibile anche il presunto SMS del Dottor Saverio Lucca.

In questo particolare frangente, però, a non variare mai è il recapito telefonico evidenziato da chi ha ricevuto il messaggio in questione, avendo il numero 8938933*** da non richiamare. Cosa si rischia in caso contrario? Nella migliore delle ipotesi, vi ritroverete con qualche abbonamento o con il credito disponibile sulla SIM prosciugato nel giro di poche ore. Occorre ricordare che un dottore non vi contatterà mai in queste modalità per farvi arrivare una comunicazione urgente. A differenza di quanto scritto all’interno dello stesso messaggio.

Tanto basta per comprendere quanto sia importante archiviare nel più breve tempo possibile il presunto SMS del Dottor Saverio Lucca, con il numero 8938933*** da non richiamare per nessun motivo. Il tutto, in attesa che venga citato un altro nome a caso con la prossima ondata di messaggi in arrivo sui device che sono stati venduti in Italia.

