Fasullo l’SMS firmato dal Dottor Roberto Mauro: il medico non ne sa nulla

Una truffa a tutti gli effetti sta circolando in queste ore su diversi dispositivi mobili e si tratta di un SMS dal Dottor Roberto Mauro in cui si invita gli utenti a chiamare un numero verde, in realtà a pagamento e che vi creerà problemi di credito. Si tratta di un escamotage diffuso di recente e che sta prendendo ormai sempre più piede. Nei giorni scorsi lo stesso SMS proveniva da un certo Dottor Roberto Valente, ora ad essere tirato in ballo invece è stato il Dottor Roberto Mauro.

Non è autentico l’SMS firmato dal Dottor Roberto Mauro: il medico stesso non ne sa nulla

Una vicenda decisamente simile rispetto a quella trattata la scorsa settimana, come accennato in precedenza, a proposito del Dottor Roberto Valente. Attenzione quindi agli SMS che ricevete in questi giorni, perché nessun Dottor Roberto Mauro ha invitato realmente gli utenti a chiamare un numero verde.

Ciò significa che dovete assolutamente cancellare qualsiasi SMS in cui ci sia un link da aprire o addirittura un numero da telefonare, nella maggior parte dei casi infatti si tratti solo dell’ennesima truffa. Tra l’altro lo stesso Dottor Roberto Mauro ha chiarito come si stia parlando di una truffa creata ad hoc per creare scompiglio tra gli utenti, ma in questo caso se si chiama il presunto numero verde presente in questo SMS si alimenterà il rischio di vedersi il credito azzerato.

Qualora dovesse capitato di ricevere un SMS dal Dottor Roberto Mauro è doveroso cancellarlo, eliminando così qualsiasi possibilità di ritrovarsi a fare i conti con una truffa che purtroppo sembra abbia già colpito degli utenti. Staremo a vedere se nei prossimi giorni il medesimo messaggio verrà associato a qualche altro medico, visto che ormai questo stratagemma pare diffuso. Occhio soprattutto ai malware che girano da un po’ di tempo a questa parte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.