Uscita anticipi e positicipi di Serie A fino a Natale: quando escono le date

Svelato il mistero sull’uscita di anticipi e positicipi di Serie A fino a Natale. Sono andate di scena le prime tre giornate del campionato italiano che, causa sosta Nazionali, riprenderà dopo due settimane. Attualmente ci sono Inter e Milan appaiate al primo posto e proprio il derby della Madonnina sarà il big match post sosta. Non sono però ancora chiari gli anticipi e postici della Serie A, si è cercato di attendere le date ufficiali degli impegni europei prima di poter stilare un calendario definitivo fino al periodo natalizio.

I dettagli in merito all’uscita di anticipi e positicipi di Serie A in programma fino a Natale

Altra storia da approfondire, dopo la vicenda del ragazzo ferito durante l’asta del fantacalcio la scorsa settimana. L’uscita delle date degli anticipi e posticipi di Serie A avverrà mercoledì 6 settembre, qui si scopriranno tutti i match quando saranno disputati dalle varie squadre del nostro campionato fino a Natale, quando insomma si concluderà il girone di andata.

Da mercoledì sarà quindi possibile scoprire il calendario ufficiale degli anticipi e posticipi di Serie A, poi bisognerà seguire l’andamento delle squadre italiane in Europa per gestire i nuovi orari dei vari match. Fino alla diciannovesima giornata avremo un quadro piuttosto chiaro del calendario di Serie A, a partire dalla ventesima saranno stilate nuove date per l’uscita degli anticipi e posticipi di Serie A.

Il 20 dicembre 2023 si scopriranno gli orari delle giornate da 20 a 29, il 6 febbraio 2024 la 30esima giornata, il 19 marzo 2024 da 31 a 33, il 19 aprile 2024 da 34 a 37 ed infine il 20 maggio la 38esima giornata. Non ci resta che attendere quindi mercoledì 6 settembre per avere il quadro chiaro degli anticipi e posticipi di Serie A fino a Natale. Almeno ora sappiamo quando escono anticipi e positicipi di Serie A fino a Natale 2023.

