Finisce accoltellato dopo l’asta del fantacalcio: occorre sempre prudenza

Asta del fantacalcio fatale, o quasi. Quest’oggi sta rimbalzando sui social la notizia di un giovane quindicenne accoltellato a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Napoli, infatti non è ancora chiaro quale sia il movente di quest’aggressione, anche se sui social si parla di lite avvenuta durante l’asta del Fantacalcio.

Ragazzo accoltellato dopo l’asta del fantacalcio: cosa sappiamo fino a questo momento

A differenza di quanto riportato mesi fa a proposito di Brumotti, dunque, qui pare esserci un fondo di verità. Il giovane è stato accoltellato alle gambe mentre si trovava per strada, è stato subito soccorso a Villa Betania, per le prime cure e poi portato all’Ospedale del Mare. Dalle notizie provenienti dal web si parla di una lite tra giovanissimi scatenata proprio dall’asta del Fantacalcio, ma questo movente non è stato ancora confermato dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Intanto è stato fermato un ragazzo di sedici anni che risulta essere il principale sospettato per quest’aggressione. Non è quindi chiaro cosa abbia spinto quest’ultimo ad accoltellare il giovane quindicenne di Ponticelli, ma nelle prossime ore sarà fatta maggiore chiarezza a riguardo, soprattutto ascoltando i vari testimoni ed i diretti interessati. Parlare quindi ora di aggressione avvenuta a causa dell’asta del Fantacalcio è troppo prematuro e non corretto, si rischia insomma di riportare una notizia falsa.

La cosa certa è l’avvenuta aggressione a questo giovane quindicenne per le strade di Ponticelli per mano di un suo coetaneo. Manca quindi la certezza del movente che spetta alla Questura di Napoli scoprire. Attraverso le varie indagini si arriverà al giusto movente, anche perché l’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri e quindi risulta essere una notizia ancora abbastanza fresca.

Intanto diverse testate giornalistiche stanno parlando dell’asta del Fantacalcio come motivo scatenante di questa lite tra i giovani ragazzi con la conseguente aggressione per le strade di Ponticelli. Finché però non ci sarà una fonte certa a riguardo, non si potrà dire con certezza che il movente sia stato effettivamente questo. Dunque, prudenza coi titoloni sull’asta del fantacalcio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.