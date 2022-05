Usata una controfigura per Putin morto: chiariamoci sull’origine della voce

La notizia del giorno ci parla di Putin morto, al punto che la Russia da settimane avrebbe deciso di utilizzare una controfigura al suo posto pur di non perdere credibilità agli occhi del mondo. Non è certo la prima volta che parliamo del leader politico russo sul nostro sito, come avrete notato con altri articoli del passato da noi pubblicati. Tuttavia, quella di oggi a causa dell’origine della vicenda finisce per forza di cose nella categoria “nessuna fonte”. Con buona pace di chi auspica la sua dipartita.

Cosa sappiamo sulla storia secondo cui sarebbe stata utilizzata una controfigura per Putin morto

Da chi arriva lo scoop su Putin morto? Nessun giornale russo. In quel caso, infatti, potrebbe sorgere quantomeno il dubbio che sia venuta a galla una notizia in realtà da tener segreta. Come riportato da alcuni siti italiani, infatti, a trattare l’argomento sono stati alcuni ex membri degli 007 di Londra. Come se non bastasse, pare che a detta dei dirigenti del MI6 la Russia potrebbe anche usare delle controfigure.

Insomma, ipotesi fantasiose, che al momento non hanno alcuna prova alle loro spalle. Una visione della situazione russa che non consente neppure particolari analisi di fact checking. Manca del tutto il materiale che potrebbe quantomeno sollevare il dubbio, anche se occorre prendere atto delle notizie emerse nelle ultime ore. Da mesi si parla di una grave malattia per Putin e, va detto, su quello non sono mai arrivate smentite nette e chiare dalla Russia.

Da qui a parlare di Putin morto, con utilizzo addirittura di una controfigura per salvare le apparenze, ce ne passa. Staremo a vedere se arriveranno o meno riscontri ufficiali durante la guerra in Ucraina dai vertici politici in Russia, ma al momento le speculazioni sulle sue condizioni di salute non hanno avuto particolari effetti neanche sui mercati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.