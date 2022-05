Bianca Berlinguer interrompe Orsini e ricorda a Salvini: “Sì, ma a lei piaceva proprio Putin”

Nella puntata di Cartabianca, andata in onda nella serata di ieri, erano ospiti di Bianca Berlinguer i vari Alessandro Orsini e Matteo Salvini. Come sempre l’argomento della puntata è stato il conflitto in Ucraina, si è cercato di capire quale mossa poter adottare per arginare principalmente Putin. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale è diventato quasi ospite fisso della Berlinguer e sta facendo parlare molto di sé per alcune dichiarazioni relative proprio alla guerra in Ucraina.

Bianca Berlinguer e l’interruzione ad Orsini per ricordare a Salvini cose su Putin

Altra apparizione di Orsini a Cartabianca, dunque, dopo l’approfondimento della scorsa settimana. Ci si attendeva che potesse esserci uno scontro proprio con Matteo Salvini, ma non è stato così, anzi Orsini ha appoggiato le idee del leader della Lega che preme sul fatto che non debbano più essere inviate armi all’Ucraina, non è questa la strada per riuscire a fermare la guerra. Ciò che però ha reso più interessante il momento di quest’intervista è stato quando Bianca Berlinguer ha chiesto a Salvini dei suoi precedenti con Putin, anzi ha candidamente detto: “A lei piaceva proprio Putin“.

Il riferimento della presentatrice riguarda gli anni passati quando Salvini si fece addirittura fotografare con una maglietta in cui era stata stampata sopra proprio la faccia di Putin. Ne ha parlato anche Adnkronos. A quei tempi era un Salvini fan del leader russo. La risposta di Salvini, nel pieno imbarazzo, è stata semplicemente quella di dire che tutti hanno avuto modo in passato di lavorare con Putin ed avere quindi dei contatti con lui.

Il leader della Lega poi ci ha tenuto a precisare che quando si decide di scatenare una guerra, allora qualcosa inevitabilmente cambia. Bianca Berlinguer ha quindi voluto soffermarsi molto sul fatto che Salvini abbia sempre elogiato Putin e ci sono tante prove di quest’amore nei confronti de leader russo.

A quanto pare però Salvini ora ha cambiato idea, si è focalizzato sull’importanza di dover far cessare questa guerra che oltre a morte e distruzione, sta creando serie problematiche a livello economico e di questo passo in autunno la situazione sarà drammatica. Su Twitter, il video con l’intervento di Bianca Berlinguer mentre parla Orsini.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.