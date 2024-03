Uno studio pubblicato su Lancet il giorno 4 Marzo riporta la storia di un “uomo ipervaccinato” che confina a nord con l’IgNobel: la storia di un simpatico tedesco di 62 anni che per “ragioni personali” non meglio precisate dichiara di aver ricevuto 237 dosi di vaccino in quattro anni di cui però “solamente 134 accertate”

Beh, comunque resta un numero immondamente alto: ma la cosa più divertente? Premesso che non incoraggiamo nessuno a vivere questa bizzarra esperienza e che riteniamo “le ragioni personali” del 62enne alquanto evitabili a prescindere da quali esse siano, tale soggetto è diventato una involontaria prova delle bufale dei novax.

“Uomo ipervaccinato” dichiara 237 dosi di vaccino: nessun effetto collaterale

Lo studio sull'”uomo ipervaccinato” ha consentito di esaminare da vicino una delle teorie tipiche dell’antivaccinismo militante da social, quello vintage precedente a COVID.

La falsa e assurda teoria per cui i novax avrebbero ragione di esistere in quanto i vaccini “affaticano il sistema immunitario”.

Con 134 dosi accertate e 237 dichiarate il sistema immunitario del nostro amico tedesco avrebbe dovuto essere affaticato come uno sherpa in cima all’Everest con un intero condominio sulle spalle, eppure il soggetto ha un sistema immunitario perfettamente nella norma nonché una reattività dello stesso contro COVID19 superiore a chi ha ricevuto tre dosi di vaccino.

Ricordiamo infatti che le dosi raccomandate sono due più un booster, con possibilità di un secondo booster particolarmente raccomandato a soggetti fragili ma aperto a tutti, oltre i richiami annuali come ogni sindrome influenzale.

Il che comporta che la popolazione vaccinata in media si ritrova tre o quattro dosi nel ciclo iniziale seguite dal richiamo per la Campagna Vaccinale Antiinfluenzale (che ora prevede la somministrazione parallela del vaccino antiCOVID) 2023/2024.

Nessuno ha mai anche solo suggerito 237 dosi di vaccino, ma se le stesse non hanno comportato alcun effetto particolare, spiacente novax, il richiamo si conferma sicuro.

