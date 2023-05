Unieuro si farà carico del 50% del costo degli elettrodomestici in Romagna

Ci segnalano i nostri contatti un messaggio virale relativo ad una iniziative per cui Unieuro si farà carico del 50% del costo degli elettrodomestici in Romagna.

Nonostante siamo restii e vi scoraggiamo dall’uso delle catene di Sant’Antonio per diffondere notizie, possiamo confermarvi che questa è reale.

Sarebbe bastato mandare non un messaggino con foto, ma il link a Forlì Today, o rimandare alla stampa locale, preziosa in momenti di crisi come questo.

Unieuro si farà carico del 50% del costo degli elettrodomestici in Romagna

Il riferimento è ovviamente all’alluvione che ha colpito duramente l’Emilia Romagna, e quanto riportato dalla stampa locale è il seguente messaggio

Fino al 28 maggio Unieuro si farà carico del 50% del costo degli elettrodomestici venduti nei negozi delle aree alluvionate. Rientrano nell’offerta grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, televisori e climatizzatori. L’acquisto potrà essere effettuato in tutti i punti vendita delle zone colpite: Lugo, Faenza, Forlì Mega, Cesena, Punta di Ferro, Rimni, Misano Adriatico, Ravenna, Savignano e l’affiliato Maroni a Gambettola.

Una iniziativa solidale, che segue molte altre, come la raccolta fondi aperta dalla Regione per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.