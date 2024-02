Un’app per Android ed iPhone registra il nostro volto per accedere ai conti bancari

Era solo questione di tempo e, purtroppo, ci siamo arrivati, visto che un’app per Android ed iPhone a quanto pare è in grado di registrare il nostro volto, per poi sbloccare l’accesso dei conti bancari online. Al momento si parla di una singola applicazione, a differenza del malware che abbiamo trattato alcuni giorni fa, ma è altamente probabile che a stretto giro il discorso possa essere allargato ad altri titoli. Cerchiamo di capirci qualcosa di più grazie allo studio che è stato svelato di recente.

Svelata un’app per Android ed iPhone registra il nostro volto per accedere a vari conti bancari

Nello specifico, occorre partire proprio dal nome dell’app per Android ed iPhone che a quanto pare essere in grado di registrare il nostro volto per accedere ai conti bancari. Stiamo parlando di Digital Pension, che secondo le principali fonti disponibili in rete viene diffusa fuori dai rispetti market e rientra nella famiglia malware “GoldDigger”.

In questo caso, c’è un evento eccezionalmente raro, considerando che un nuovo sofisticato trojan mobile rivolto specificamente agli utenti iOS e Android, soprannominato GoldPickaxe.iOS da Group-IB, riesce a registrare il nostro volto per poi materializzare attività fraudolente.

Scendendo in dettagli, per sfruttare i dati biometrici rubati, l’autore della minaccia utilizza servizi di scambio di volti basati sull’intelligenza artificiale per creare deepfake. Questi dati, combinati con i documenti di identità e la capacità di intercettare gli SMS, consentono ai criminali informatici di ottenere un accesso non autorizzato al conto bancario della vittima. Insomma, si tratta di una una nuova tecnica di furto monetario, mai vista prima dai ricercatori del Gruppo IB in altri schemi di frode, che potenzialmente può colpire il pubblico Android ed iPhone.

Staremo a vedere se ci sveleranno il nome di altre applicazioni, dopo aver preso atto di un’app per Android ed iPhone capace di registrare il nostro volto per accedere ai conti bancari

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.