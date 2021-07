Un foglio attesterebbe che l’Ospedale Giustinianeo di Padova avrebbe precluso l’ingresso al III piano del reparto di Ostetricia per via della presenza di Belén Rodriguez. La piccola Luna Marì, figlia della showgirl e di Antonio Spinalbese, è venuta al mondo il 12 luglio 2021. Il caso è rimbalzato sui quotidiani nazionali.

10/07/2021

Causa Belen e fino a nuovo ordine Divisione ostetrica, ascensori den. 4 e den. 7 I pulsanti in cabina relativi al 3° piano sono disabilitati su ordine di P.I.

La notizia è riportata da Il Giorno, Il Fatto Quotidiano e Il Giornale che riportano il portale Nurse Times come fonte principale. Su chi abbia affisso il cartello non si hanno nomi né notizie, e soprattutto non è dato sapere se quel foglio sia autentico.

Nurse Times riporta l’unico comunicato del Giustinianeo di Padova:

Ci fa molto piacere che la signora Rodríguez abbia scelto il nostro incantevole Delta per far nascere Luna Marì. Auguriamo alla signora Belén Rodríguez e alla sua famiglia grande serenità prima e dopo il lieto evento.

L’acronimo P.I. a firma del foglio è un dettaglio di lieve portata. Nurse Times, inoltre, fa sapere che il personale non è autorizzato a rilasciare dichiarazioni. Per sapere di più e avere una conferma o una smentita abbiamo scritto all’URP dell’ospedale di Padova e siamo in attesa di una risposta. Saremo lieti di aggiornarvi in un prossimo articolo.

