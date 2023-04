Ultim’ora su Vittorio Brumotti morto, ma è vivo: bufala servita dopo le news di oggi

Sta girando una sorta di ultim’ora su Vittorio Brumotti morto, al punto che anche oggi possiamo dire di essere al cospetto di una bufala. Già, perché le ultime news che provengono dai canali social del diretto interessato e della trasmissione televisiva che lo ha reso celebre, vale a dire “Striscia La Notizia“, ci consegnano fortunatamente una situazione differente. A tal proposito, vogliamo ricordarvi subito che già in passato ci siamo ritrovati al cospetto di fake news come quella che vi riportiamo oggi, stando ai nostri approfondimenti del passato.

Vittorio Brumotti morto è l’ennesima bufala del 2023: è vivo dopo la finta ultim’ora di oggi

Dunque, le voci su Vittorio Brumotti morti sono assolutamente false. L’inviato di Striscia La Notizia è vivo e sta bene. Tra le altre cose, non si segnalano neppure recenti aggressioni nei suoi confronti, ma su questo tema proveremo ad ottenere ulteriori riscontri nelle prossime ore. Di sicuro l’ultim’ora che qualcuno sta facendo girare abilmente sui social per portare a casa più click punta soltanto ad ingannare le persone.

Per quale ragione non utilizziamo “acchiappaclick“, parlandovi della fantomatica ultim’ora su Vittorio Brumotti morto? Solitamente, scegliamo questo tag per analizzare titoli pessimi, che creano dubbi tra i lettori. In questo caso no, perché impostare un pezzo con “la drammatica notizia sulla morta gela i fan” vuol dire creare una vera e propria bufala. Nel pezzo si cita soltanto il fatto che in passato fosse circolata l’indiscrezione sul suo decesso. Tanto è bastato per creare un titolo che di giornalistico ha meno di zero.

Senza dare ulteriore peso e spazio a chi cerca facili visualizzazioni, ribadiamo di trovarci al cospetto di una fake news a proposito di Vittorio Brumotti morto. L’inviato ha sì rischiato in passato, entrando in contatto con spacciatori, ma è vivo e l’ultim’ora di oggi è basata sul nulla più assoluto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.