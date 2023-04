Ulteriori testimonianze su Rabona Mobile che non funziona e replica ufficiale sui problemi

Stanno arrivando in questi minuti altre testimonianze su Rabona Mobile che non funziona, senza dimenticare una prima risposta ufficiale sui problemi dall’azienda. Da ormai qualche giorno Rabona Mobile sta avendo dei problemi piuttosto importanti che riguardano l’invio di SMS, ma soprattutto l’impossibilità di navigare su internet.

Interessanti testimonianze su Rabona Mobile che non funziona: arriva anche la risposta ufficiale sui problemi in corso

Nuovi elementi di analisi, dunque, dopo le notizie che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Quest’ultimo disservizio si è palesato da circa due giorni, mentre quello relativo agli SMS va avanti già da marzo. Nelle ultime ore, dopo il silenzio da parte dell’operatore virtuale, è arrivata la conferma di questo importante disservizio tramite i canali social.

Rabona Mobile, con un post di poche righe, ha chiesto scusa ai vari clienti per il disagio, comunicando che stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Non si sono fatti attendere i commenti da parte degli utenti che utilizzano Rabona Mobile, evidenziando come le tempistiche relative alla risoluzione del problema si siano protratte anche troppo.

Effettivamente non poter utilizzare la connessione dati è un problema davvero enorme per chi possiede uno smartphone, ancor di più se non si ha possibilità di appoggiarsi ad una rete Wi-Fi. In molti chiedono quindi di accelerare i tempi della risoluzione del problema, non è normale ritrovarsi per giorni senza un servizio che pagano regolarmente.

Da qui anche la richiesta di risarcimento, con alcuni che sperano come possano essere omaggiati per questo disagio che stanno dovendo affrontare negli ultimi giorni. Attualmente il messaggio di Rabona Mobile è stato di poche righe e senza fornire chiarimenti ai propri clienti, non c’è quindi una data in cui si possa attestare il ripristino della connessione dati. La pazienza degli utenti però è arrivata al limite e c’è anche chi è pronto a cambiare aria. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno informazioni più dettagliate sul disservizio capitato a Rabona Mobile.

Insomma, oggi tocca soffermarsi su alcune testimonianze riguardanti Rabona Mobile che non funziona, senza dimenticare la replica dai social a proposito dei problemi in corso.

