Ancora non funziona Rabona Mobile oggi: dubbi sui problemi a lungo termine

Nuovamente non funziona Rabona Mobile oggi 13 aprile, al punto che ora ci sono dubbi su possibili problemi a lungo termine in Italia. Sono ormai trascorse un bel po’ di ore da quando non funziona Rabona Mobile, l’operatore virtuale che si appoggia a Vodafone Italia in 2G e 4G attraverso l’aggregatore Plintron. Tantissime sono state le segnalazioni sul web da parte degli utenti che utilizzano Rabona Mobile, con problemi legati all’impossibilità di utilizzare il traffico dati.

Di nuovo non funziona Rabona Mobile oggi: potrebbero esserci problemi a lungo termine

Già in passato abbiamo analizzato problemi degli operatori, tra cui Rabona, ma oggi la questione sembra più seria. Si tratta di un disservizio che va ad aggiungersi a quello ormai persistente da settimane e che non permette di inviare SMS verso altri numeri. Non è quindi la prima volta che non funziona Rabona, anche se ovviamente la problematica relativa al traffico dati diventa molto più impattante per chi fa uso di quest’operatore virtuale.

Tutti infatti navigano su internet con lo smartphone ed in assenza di Wi-Fi ci si appoggia alla rete dell’operatore scelto. Attualmente sembra impossibile anche comunicare con l’assistenza per capire come risolvere tale problematica che, sempre stando alle varie segnalazioni, riguarda anche il secondo brand Si Pronto. Dopo quindi il disservizio legato agli SMS, con l’impossibilità di inviarli, da qualche ora non funziona Rabona per quanto riguarda la connessione internet.

Attualmente, chi utilizza questo operatore virtuale sul proprio smartphone, può solo effettuare chiamate e riceverle, ma funziona anche la ricezione degli SMS. Il punto è che la problematica degli SMS, palesatasi già a metà marzo, non è stata ancora risolta e può non essere un grosso disturbo per gli utenti, ma il traffico dati è un elemento imprescindibile per chi utilizza lo smartphone.

Ci si chiede a questo punto quali potranno essere i tempi di risoluzione di tale disservizio, al momento non ci sono state risposte da parte dell’operatore virtuale. Non un’ottima pubblicità per Rabona Mobile che si dimostra poco affidabile. Dunque, ancora problemi e non funziona Rabona Mobile oggi, ma la situazione va monitorata anche nei prossimi giorni.

