Twitter offline il 29 Agosto e non sappiamo dove segnalare che “twitterisdown”: questa è la maledizione del social ritenuto più affidabile.

Quando Facebook è giù, la gente corre a chiedere lumi agli utenti di Twitter. Se Instagram è giù la gente corre a chiedere aiuto a Twitter: così tanto che quando uno dei social maggiori crolla, Twitter scricchiola sotto il peso degli utenti che lo affollano per chiedere cosa fare.

Ma quando è Twitter a franare? Le avvisaglie le abbiamo avute il 9 Agosto, ed ora ci risiamo, con gli stessi sintomi.

Problemi di login per alcuni, per tutti gli altri che sono riusciti ad entrare, un feed vuoto come un quadro surrealista, senza tweet, senza hashtag, spopolato come un deserto.

I motivi sono sconosciuti, ma come per tutte le altre volte confidiamo che il disservizio tecnico possa spesso rientrare.

Per ora, non ci resta che sederci e approfittare per allontanare un po’ le infuocate discussioni pre-elettorali che hanno reso questo social decisamente troppo vivace nelle ultime settimane.

Tanto, alla fine tornerà tutto come prima, e prima o poi i vostri feed cominceranno a ripopolarsi.

Solo che non saprete dove dircelo. Del resto, in base ai nostri test anche l’invio dei messaggi è bloccato.

Quello che potete fare è aspettare. Quello che non vi conviene fare è continuare a premere F5, sloggarsi e riloggarsi e provare a rientrare. Difficilmente un disservizio passa aumentando il carico su un servizio che al momento non funziona.

Una cauta attesa renderà i primi messaggi in cui ci si chiede chi è già tornato più graditi.

