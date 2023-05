Tutti vogliono sapere come modificare messaggi WhatsApp dopo l’ultimo aggiornamento

La notizia del giorno per coloro che utilizzano tanto le app di messaggistica riguarda un aggiornamento importante che comporta una semplice domanda, vale a dire “come modificare messaggi WhatsApp”, alla luce di un upgrade di cui si parla tanto in queste ore. E così, dopo avervi parlato di una fake news relativa al mondo WhatsApp nei giorni scorsi, può tornare utile qualche dritta per approcciare in modo corretto il nuovo aggiornamento dedicato agli utenti iPhone ed Android a partire da oggi 23 maggio.

Tutte le istruzioni del caso su come modificare messaggi WhatsApp dopo l’ultimo aggiornamento

Dunque, se vi state chiedendo come modificare messaggi WhatsApp dopo l’ultimo aggiornamento, i passaggi sono semplici ed alla portata di tutti. In pratica, sarà necessario premere a lungo su un messaggio inviato e scegliere “Modifica “dal menu per un massimo di quindici minuti, stando a quanto emerge dal blog ufficiale della nota app di messaggistica in queste ore.

Occorre comunque ricordare qualche dettaglio. Ad esempio, i messaggi modificati verranno contrassegnati come “modificati”, in modo che i destinatari sappiano che il contenuto è stato modificato e dunque non uguale all’originale. Fermo restando che al destinatario o ai destinatari all’interno di un gruppo WhatsApp non verrà loro mostrato come il messaggio sia stato modificato nel tempo. L’annuncio di WhatsApp è arrivato dopo che la funzione è stata offerta dai servizi di messaggistica concorrenti, a partire da Telegram e Signal.

La funzione di modifica è stata invocata a più riprese in questi anni e, a conti fatti, risulta introdotta dalla piattaforma di social media Facebook quasi un decennio fa. In quel periodo, Facebook aveva fatto sapere che più della metà dei suoi utenti accedeva all’app da telefoni cellulari, che sono più soggetti a errori di battitura. A prescindere dalle ragioni che hanno portato all’aggiornamento in questione, ora sapete come modificare messaggi WhatsApp.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.