“WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy ieri senza preavviso” sui gruppi: non è così

Sta girando ancora una volta la catena che parte con “WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy ieri senza preavviso“. Si tratta di un presunto cambio di rotta della nota app di messaggistica per utenti iPhone e Android che, almeno sulla carta, metterebbe a rischio la nostra privacy soprattutto sul versante della partecipazione ai gruppi. Tanta disinformazione, condita da un pizzico di allarmismo, nel tentativo di prendersi gioco di coloro che non hanno particolare dimestichezza con questi temi.

Chiariamoci per la seconda volta su “WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy ieri senza preavviso”

Una vicenda che ricorda tantissimo (anzi, quasi totalmente) una catena che abbiamo avuto modo di analizzare esattamente due anni fa sul nostro sito. Probabilmente, la sovrapposizione delle date ha ingannato qualcuno che sta rialimentando il messaggio virale. Al momento, non troviamo altre spiegazioni, nel tentativo di comprendere come abbia preso piede per la seconda volta la fake news su “WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy ieri senza preavviso”.

Per quale ragione deraglia del tutto la catena che esordisce con “WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy ieri senza preavviso”? Il messaggio ci avvisa che adesso chiunque possa aggiungerci ad un gruppo senza che si sappia nulla, al punto da invitarci a modificare le stesse impostazioni per evitare che questo possa accadere. Oltre a trattarsi di una notizia vecchia (da anni tutti possiamo stabilire chi sia abilitato o meno ad aggiungerci, scegliendo tra contatti presenti in rubrica e/o chi non abbiamo mai salvato), fa anche tanta confusione.

Già, perché di default la famosissima applicazione resta impostata come avveniva prima del 2019 (anno a partire dal quale possiamo impedire ai “non contatti” di aggiungerci), senza particolari filtri. Non è cambiato nulla tra ieri ed oggi, fermo restando la possibilità per noi di applicare le suddette restrizioni. Insomma, tanto rumore per nulla con la catena “WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy ieri senza preavviso” a proposito dei gruppi.

