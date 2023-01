Tutti pazzi per la bionda di Putin: o forse meglio dire le bionde

Ci segnalano i nostri contatti una parziale soluzione al mistero della bionda di Putin, o meglio delle bionde.

Un caso giornalistico che nasce dal fatto che, come evidenziato su Twitter, in tutte le foto da ormai anni Putin appare sempre con una bionda al fianco, apparentemente la stessa.

La chiave è “apparentemente”.

Come ci ricorda Il Post, non è peregrino pensare che un capo di stato come Putin si circondi di guardie del corpo.

Cosa che giustifica ampiamente come molti volti tendono a ripetersi nelle foto pubblicate negli anni. Ogni uscita pubblica prevede alcune guardie del corpo che si avvicendano, naturalmente, con tempi diversi rispetto allo scatto delle foto.

Quanto però all’ineffabile bionda, possiamo affermare che in realtà si parla di almeno due bionde, se non di diverse bionde.

La prima, indicata nei Tweet come una “pescatrice” è in realtà un’accompagnatrice di Putin. Il deputato Larisa Sergukhina, imprenditrice ittica di Novgrod che, pur non essendo a livello Oligarca, si è prestata nel 2016 ad una ostentazione dei successi economici e del putinismo assieme.

La foto che vediamo nei Tweet deriva di lì: da un evento del 2016 in cui la stessa è stata ritratta invitare la delegazione di Putin ad un tour sulle sue barche con degustazione del pesce Russo.

Parimenti, sempre la Sergukina è la donna ritratta in una chiesa, chiesa della nativa Novgrod nel 2017.

La soldatessa è invece Anna Sidorenko, tra i soldati apparsi nel grottesco “saluto di Capodanno ai soldati” (“parodia” dell’immagine militare e giovanile di Zelensky fatta per dare una immagine di forza al Regime), sospettata a sua volta di essere Ekaterina Safonova, donna che avrebbe servito un gelato a Putin e di essere apparsa in chiesa con lo Zar.

Almeno tre di queste donne sono note e non coincidenti: Safonova, Sidorenko e Sergukina.

Ciò nonostante, la caccia alla “bionda di Putin” impazza.

