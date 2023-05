Tutti parlano di WhatsApp chat lock oggi: come funziona e quando arriva l’aggiornamento

Come funziona WhatsApp chat lock in vita del rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app? WhatsApp continua la sua fase di evoluzione, pronta a migliorarsi costantemente per facilitare la comunicazione tra i vari utenti, con un occhio di riguardo alla privacy. Proprio da quest’ultimo punto di vista è in arrivo una nuova funzione che potrà far piacere ai milioni di utenti che utilizzano quest’app di messaggistica e si tratta di chat lock.

In tanti parlano di WhatsApp chat lock oggi: dettagli su come funziona e quando arriva l’aggiornamento per iPhone e Android

Dunque, oggi tocca parlare di una nuova funzione, dopo le precisazioni di ieri in merito alla possibile chiusura di WhatsApp. Sappiamo come tutte le chat siano protette da crittografia end-to-end e nessuno potrà inserirsi all’interno di queste conversazioni, a meno che il telefono non finisca in altre mani. Può capitare che qualcuno si ritrovi con il vostro smartphone, sbloccato, potendo in questo modo leggere chat private su WhatsApp.

Per salvaguardare ulteriormente la privacy, ecco che si è pensato alla funzione chat lock che lo stesso Zuckerberg ha spiegato in un recente post sul suo profilo social. L’ideatore di Facebook e possessore di Instagram e WhatsApp, ha voluto fornire dettagli sulla nuova funzione in arrivo sull’app di messaggistica più famosa al mondo. Chat lock è molto semplice da attivare: se si vuole nascondere una conversazione su WhatsApp basterà tenere premuto sulla chat e dal menù spuntare la relativa funzione.

In questo modo tale conversazione sarà spostata in una cartella privata che però sarà visibile solo dopo un’operazione di sblocco. Si potrà insomma inserire un codice, l’impronta oppure il Face ID, qui dipenderà molto dalle impostazioni del proprio smartphone. Quando arriveranno dei messaggi in questa conversazione privata di chat lock, arriverà una notifica discreta, infatti non comparirà né l’anteprima del contenuto e né tantomeno il nome del mittente.

In questo modo sarà garantita massima privacy e nessuno potrà conoscere il contenuto di questa chat. Ormai WhatsApp da tempo si sta aggiornando con nuove funzionalità volte a migliorare la sicurezza, ma soprattutto la privacy degli utenti, chat lock è l’ultima novità da questo punto di vista e dovrebbe approdare con il primo aggiornamento dell’app. Insomma, impariamo a conoscere WhatsApp chat lock in vista del prossimo aggiornamento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.