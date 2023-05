Parlano di chiusura di WhatsApp a causa della nascita di un nuovo progetto ambizioso

Strane le voci sulla possibile chiusura di WhatsApp. Sono ormai anni in cui WhatsApp risulta essere l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, nonostante ci sia un’agguerrita concorrenza, gli utenti preferiscono affidarsi all’app di Meta. Qualcosa però potrebbe cambiare in un futuro nemmeno molto lontano, con lo strapotere di WhatsApp che verrà minacciato dalla rivoluzione che Elon Musk sta mettendo in atto per Twitter.

Voci sulla fantomatica chiusura di WhatsApp, alla luce della nascita di un nuovo progetto ambizioso

Dunque, si è passati in fretta dalla questione avatar trattata nei giorni scorsi alle voci fantasiose sulla chiusura di WhatsApp. Il famoso miliardario, da quando è diventato proprietario di Twitter, ha già creato scompiglio all’interno di tale social network, destando non poche polemiche a riguardo. Ora però si andrà verso delle novità importanti che garantiranno funzioni di comunicazione che non erano mai appartenute a Twitter e che potrebbero essere una minaccia per WhatsApp.

Attraverso un tweet infatti Elon Musk ha comunicato che prossimamente si avrà modo di attivare chat vocali e video per ogni account. Si avrà la possibilità di comunicare con qualsiasi utente di Twitter, attraverso chiamate audio e video, senza dover dare il proprio numero di cellulare. Sappiamo infatti come WhatsApp sia invece vincolato ad un numero di telefono, con Twitter si potranno sfruttare le stesse funzioni, ma senza tale vincolo.

Il social network americano ha poi spiegato che è anche pronto a crittografare i messaggi diretti per salvaguardare la privacy. Non è chiaro se anche le chiamate saranno crittografate, ma senza dubbio questa risulta essere una grandissima svolta per Twitter che si avvicina sempre più alle altre app di comunicazione, con WhatsApp che sarà sfidata in prima linea.

Elon Musk promette quindi aggiornamenti che andranno a stravolgere completamente Twitter, dopo che aveva chiesto agli utenti di pagare circa otto dollari all’anno per ricevere la spunta blu, insomma non basta più essere famosi. Vedremo come i vari utenti accoglieranno queste novità, il vecchio Twitter ormai sembra in via d’estinzione, pronto ad amalgamarsi sempre più alle altre applicazioni del campo della comunicazione. I progetti alternativi possono nascere sempre, ma a qui a parlare di chiusura di WhatsApp ce ne passa.

