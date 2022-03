Tutti i validi motivi per comprare un incisore Aufero Laser 2, a partire dal prezzo

Che ci faccio? viene da chiedersi quando si parla di un incisore laser. Con Aufero Laser 2 la risposta è: tutto. La comodità della tecnologia avanzata l’abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni: smartphone e sistemi operativi hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione, ma non sostituiranno mai un hobby. A questo ci pensa questo prodotto della Ortur, che dà un senso al nostro hobby rendendolo ancora più appassionante.

Perché Aufero Laser 2?

Con Aufero Laser 2 è possibile creare da zero, visto che questo rivoluzionario incisore laser lavora benissimo su legno, alluminio, cuoio, carta, vetro e… sì, anche sul cibo quando ti viene voglia di fare lo splendido portando a tavola la torta con le incisioni più fantasiose.

Per questo Ortur pensa in grande con lo slogan: “Immaginalo, progettalo, realizzalo”, e non a caso il brand è il primo consigliato da LaserGRBL, e non a caso Aufero Laser 2 è compatibile anche con il software Lightburn.

Ma quindi, perché Aufero Laser 2? Perché Ortur, leader nella realizzazione di macchine per incisione e taglio laser a diodi, è lo strumento perfetto per gli amanti del fai-da-te, ma anche per i principianti data la sua estrema facilità di assemblaggio.

Sì, ma quanto costa?

Te lo diciamo subito: il prezzo di lancio è 236 euro, e la spedizione è veloce e gratuita. Di più, sono disponibili le seguenti soluzioni:

Il modello LU2-2 a 236,18€ invece di 288,67€;

invece di 288,67€; L’edizione LU2-4 SF (perfetta per l’incisione) a 323,66€ invece di 376,14€:

invece di 376,14€: La versione LU2-4 LF (con ugello dotato di assistenza pneumatica, l’ideale per il taglio) a 323,66€ invece di 376,14€.

Credi sia finita? Sbagliato: ogni giorno chi effettua il primo, il secondo o il terzo ordine riceve in omaggio un YRR 2.0 (rullo rotante per incidere cilindri come lattine, dal prezzo di 78€ circa), mentre per il quarto, quinto e sesto ordine – sempre ogni giorno – riceverà in omaggio un regolatore di altezza dell’asse Z.

Come posso ordinare?

È molto semplice: visita il sito ufficiale di Ortur a questo indirizzo, metti il segno di spunta su EU (Unione Europea) e il tuo ordine sarà evaso entro le 48 ore dall’avvenuto pagamento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.