Tutti alla ricerca del significato di tafazzismo con Giacomo Poretti dopo l’uscita di Meloni

A partire da oggi 3 luglio abbiamo un esercito di italiani alla ricerca del significato di tafazzismo, con Giacomo Poretti e “Mai dire gol” protagonisti assoluti dopo l’uscita di Meloni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giorgia Meloni ha parlato degli obiettivi del Governo, con una citazione alquanto particolare riguardante il Pnrr.

Come osservato alcune settimane fa con Arisa, le dichiarazioni di Giorgia Meloni in un modo o nell’altro sono sempre destinate a far rumore, al punto che oggi 3 luglio qui in Italia in tanti sono alla ricerca del significato di tafazzismo. La premier ha parlato di “tafazzismo”, approfondendo quanto raccontato a Monica Guerzoni, non si dice assolutamente preoccupata sul Recovery Plan.

A detta di Giorgia Meloni bisogna smettere di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei Tafazzi d’Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo. Si è parlato di “tafazzismo”, termine che ha incuriosito un po’ tutti gli utenti, cercando di capire chi siano questi Tafazzi d’Italia.

Approfondendo di più la questione, per riuscire a dare un significato al “tafazzismo”, bisogna ritornare agli anni Novanta, quando il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo aveva ideato un personaggio alquanto particolare durante le varie puntate di Mai dire gol.

Il signor Tafazzi infatti è un personaggio creato da Carlo Turati e interpretato da Giacomo Poretti, uno del famoso trio. La particolarità di questo personaggio era quella di fare dell’autolesionismo. Il suo superpotere era quello di battersi i testicoli con una bottiglia di plastica. Il significato di tafazzismo è quindi legato all’autolesionismo, lo si può definire un sinonimo che la Meloni ha voluto citare per rendere ancora meglio l’idea delle sue parole sulla questione del Recovery Plan.

