Turbolenza in aereo da Maiorca: come riconoscere quelle allarmanti secondo un pilota

Si parla molto della turbolenza in aereo da Maiorca, al punto che ora tutti vogliono sapere come riconoscere quelle allarmanti. Le turbolenze in aereo possono a volte essere davvero fastidiose soprattutto per i passeggeri in volo, ma nella maggior parte dei casi non c’è bisogno di preoccuparsi ed a tal proposito un pilota ha spiegato su TikTok il trucco per capire se possono essere pericolose.

Approfondiamo la turbolenza in aereo da Maiorca: un pilota dice come riconoscere quelle allarmanti

Niente scie chimiche, dunque, a differenza di quanto riportato settimane fa con Red Ronnie. Stiamo parlando del pilota Jimmy Nicholson di Sidney che, durante un viaggio verso Barcellona per trascorrere la luna di miele con sua moglie, era tra i vari passeggeri ed ha notato tanta ansia e preoccupazione per una brutta turbolenza che stava attraversando l’aereo.

Il pilota ha effettivamente spiegato come sia stata una delle peggiori mai avvertite su un volo, ma per tranquillizzare i passeggeri ha dato vita ad un video in cui ha spiegato come in realtà non fosse una turbolenza pericolosa. Jimmy ha raccontato come trovarsi in un volo per distanze brevi e soprattutto essere posizionato negli ultimi posti dell’aereo faccia sentire di più le turbolenze.

In realtà però in circostanze di questo tipo non bisogna preoccuparsi, in primis perché l’aereo è costruito per resistere a situazioni metereologiche alquanto estreme, in secondo luogo un pilota è addestrato per attraversale senza troppi problemi, scegliendo sempre la soluzione migliore. A testimonianza di come quella turbolenza non fosse in realtà pericolosa, il pilota di Sidney ha mostrato il trucco della bottiglietta d’acqua.

In poche parole capovolgendo la bottiglia d’acqua si è notato come il contenuto all’interno non si muovesse più di tanto e questo fa capire quanto grave possa essere una turbolenza. Un trucco che chi soffre d’ansia quando si trova su un aereo può utilizzare per tranquillizzarsi. Se insomma una delle peggiori turbolenze avvertite da Jimmy non ha smosso più di tanto l’acqua all’interno della bottiglietta, allora significa che il più delle volte si può stare assolutamente tranquilli. Il tutto è stato riportato da Il Mattino, a margine della turbolenza in aereo di Maiorca.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.