Trump offre a tutti al ristorante, ma va via senza pagare: una scena che lo riporta tra le nostre segnalazioni divertenti, ancorché di certo non per i gestori del ristorante Versailles di Miami.

Ristorante Cubano che si è improvvisamente ritrovato al centro del remake americano di una delle “zingarate” del gruppo di “Amici Miei”, la celebre saga cinematografica di Monicelli.

Trump offre a tutti al ristorante, ma va via senza pagare

Il Tycoon, già noto ai nostri schermi per essersi inguaiato tenendo pacchi di documenti top secret nel bagno di casa come assurde letture per vincere la stipsi, secondo il report della stampa locale è entrato nel noto locale accolto da un bagno di folla e dai festeggiamenti per il suo compleanno prossimo (l’indomani, 14 Giugno).

Evidentemente colpito dall’ammirazione ricevuta il Tycoon secondo i report ricevuti avrebbe dichiarato di essere pronto ad offrire cibo per tutti, per poi scomparire dieci minuti dopo.

Dieci minuti, un tempo risibile perché i presenti naturalmente ordinassero e mangiassero alcunché.

Certo, siamo lontani dagli scenari riportati dalla stampa di “conti enormi” addebitati al ristorante, ma qualcuno che si aspettava il generoso dono del Tycoon ha ricevuto invece una zingarata degna del Conte Mascetti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.