I documenti classificati di Trump diventano letture da bagno: perché a volte la realtà non ha bisogno dell’intervento di ChatGPT e Dall-E per diventare assurda e un po’ tragicomica. Supera la nostra immaginazione.

Così mentre la posizione di Trump diventa un po’ più difficile diventa anche un po’ più grottesca. Abbiamo una trascrizione nella quale sembrerebbe confermato che il Tycoon sapeva di avere di fronte documenti classificati.

Ma anche foto che dimostrano che gli stessi erano nel posto più improbabile: un bagno.

I documenti classificati di Trump diventano letture da bagno

Tutti si portano da leggere in bagno, ammettiamolo. Prima del cellulare, ci portavamo una rivista, un fumetto. A volte persino la bottiglia dello shampoo diventa una prestigiosa lettura.

Ma se sei il l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, non hai bisogno di portarti il tablet, il cellulare, il giornale o la Switch in bagno. Ti porti direttamente qualche cassa di documenti classificati, così male che vada hai almeno un po’ di carta.

Chi non ha mai letto documenti con segreti nucleari alla luce di un candelabro nel cesso di casa? Si chiede il comico Zack Bornstein commentando la notizia.

Notizia che parte da assai lontano, quando, la scorsa estate, Trump si trova accusato di non aver restituito documenti sensibili e di importanza nazionale dopo la fine del suo mandato.

“C’è di tutto, pagine e pagine… guarda, guarda qui, appena trovato, non è fantastico? Questo mi dà ragione su tutto lo sai? Solo che è confidenziale. Segreto, segretissimo! Informazioni segrete! Guarda, guarda!!”

Confessa il Tycoon nell’intercettazione aggiungendo che

“Da presidente avrei potuto declassificarli, ma ora non posso”.

Cosa che mette Trump oggettivamente in una situazione insidiosa, ma sarà materia per i suoi legali. Legali messi in difficoltà dal fatto che la linea di difesa per cui il Tycoon non sapeva che fossero documenti classificati è ora messa in pericolo.

Ma i social stanno avendo un momento di divertimento con la bizzarra locazione dei documenti: al principio in scatoloni chiusi in bagno, spostati poi in uno sgabuzzino come nelle pulizie di primavera più disordinate e pigre di sempre.

Agli atti appaiono scatole di tutti i tipi, anche rovesciate in terra come immondizia. L’immondizia più pericolosa di sempre.

E questa volta, senza che le foto siano creazioni in CG: la realtà, tra il caso Stormy Daniels e questo, non ha bisogno di particolari arricchimenti per diventare farsa.

