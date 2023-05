Ci segnala un quotidiano locale del Sud Tirolo la segnalazione del ritorno del tipo di truffe agli anziani più famoso, quello da noi spesso citato come antenato del Phishing, le truffe online.

Antenato che continua ad esistere, ed è basato sullo stesso meccanismo psicologico: quello per cui l’essere umano è portato a fidarsi di persone munite di credenziali e una certa autorità.

Truffe agli anziani, attenti alla bufala del parente arrestato

Il giovane quindi crederà, per avidità, che il sito coi loghi di LEGO gli venda set da 200 euro a soli 2 euro o che Samsonite gli venda valige sequestrate ai Russi.

L’anziano invece crederà ad un truffatore che dichiari a gran voce e con tono fermo e deciso di essere un poliziotto o un avvocato. In entrambi i casi, venuto a sapere che un caro congiunto (figlio o nipote) dell’anziano ha causato un grave incidente stradale e rischia per questo gravissime conseguenze penali, chiedendo soldi per l’avvocato o per rimettere il parente in libertà.

Nei casi segnalati a Bolzano gli anziani hanno dimostrato maggior giudizio dei giovani dei casi menzionati: hanno provveduto dapprima a contattare i loro figli e nipoti per poi, confermata la truffa, denunciare i truffatori in Questura.

Truffatori che, ovviamente, ignoravano il fatto che in Italia non esiste il rilascio su cauzione e nessun avvocato di ufficio potrà mai presentarsi a casa di un anziano o telefonargli chiedendo “anticipi” cui subordinare la libertà dell’assistito.

