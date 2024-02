Ci segnalano i nostri contatti un post relativo a una truffa milionaria con 285 extracomunitari che “percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza”

La ricostruzione dell’evento è quantomeno parziale e presentata in un modo da offrire un contenuto parziale con un sottofondo clickbait.

Truffa a Napoli con tessere RdC intestate a 285 extracomunitari (non da 285…)

Come riportato dalla stampa non si tratta di una truffa di 285 soggetti, ma di una truffa in cui sono state arrestate sei persone che gestivano 285 Postepay per l’accredito del reddito, tutte intestate a stranieri che incassavano soltanto il 20% del beneficio.

In questo schema i 285 extracomunitari erano le “teste di legno”, i prestanomi di una organizzazione che un usava negozio di alimentari come centrale per riciclare il reddito di cittadinanza.

Le 285 schede intestate a terzi venivano “spremute” per acquisti inesistenti: parliamo di precisazioni perché ovviamente si tratta di profili diversi di responsabilità, mentre in capo al “gruppo centrale” pesano accuse collegate come associazione per delinquere, truffa aggravata, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio.

I 285 stranieri venivano “remunerati” per aver fornito le loro identità per ottenere le tessere, dichiarando falsamente dati come la residenza, con una somma dal 10% al 20% del beneficio ottenuto, mentre l’organizzazione si dedicava anche al prestito usuraio ed al riciclaggio del danaro.

