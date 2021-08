Troll scatenati sull’incendio a Milano anche tra le recensioni Google: “Ottimo per giornate di fuoco”

Mentre si danno da fare contro Mahmood, i troll dell’incendio a Milano sbarcano anche su Google, più precisamente tra le recensioni dei luoghi che ognuno può rilasciare su Maps. In queste ore l’immagine classa di repertorio del palazzo di via Antonini è stata sostituita da un fotogramma che la ritrae avvolta dalle fiamme. I nostri lettori ci comunicano che le trollate dei recensori stanno svanendo, ma alcune sono rimaste.

5 stelle da parte del primo dei 3, che scrive: “Mai visto un palazzo bruciare in modo così brutale”. Altre 5 stelle da parte di un utente anglofono, che scrive: “It was a beautiful building, and it will be sad to have it missing from the skyline of Milano”.

A spiccare, ovviamente, è il secondo commento: “Davvero molto bello, ottimo se a fine agosto vuoi vivere una giornata di fuoco con la tua dolce metà“. Potrebbe far certamente ridere, se non fosse che ci sono persone che hanno perso la propria casa. Non mancheranno altri interventi illuminanti, una fotografia di come funzionano i social anche di fronte alle brutte notizie.

