Ci segnalano i nostri contatti un messaggio a scomparsa “pop-up” apparso alla prima connessione su Facebook, relativo alla conferma delle informazioni sugli account. Anni di tentativi di truffa più o meno sfacciati hanno reso molti diffidenti, ma questo è un messaggio reale

Non c’è sostanialmente nulla da temere: premendo il tasto “inizia” viene semplicemente aperta la pagina del Centro Gestione Account con un elenco degli account Facebook e Instagram di vostra pertinenza e l’invito a confermare l’uso delle informazioni contenuti.

Semplice, ma necessario obbligo di legge per responsabilizzare gli utenti sulla gestione dei propri dati: non vorrete ridurvi a ridicolaggini come la triste e inutile saga dei “io non autorizzo” (utile invero solo a rendervi oggetto di derisione).

Tranquilli: il messaggio “Conferma i tuoi account di Facebook” non è un virus o una truffa

Un chiaro segnale che non si tratta di una truffa è il mezzo usato: Facebook può, ovviamente, usare un “pop-up” che vi guida al Centro Gestione Account.

Un truffatore non può e infatti creerà un account sgrammaticato pieno di loghi incollati con Paint e che vi tempesta di messaggi pregandovi e minacciandovi a seconda della riga di fornire i vostri dati personali per continuare a usare Facebook oppure dichiarare di avere il potere di bannarvi a vita.

E nel caso aveste chiuso il pop-up non crucciatevi: esso si riaprirà prima o poi o potrete comunque aprire il vostro Centro Gestione Account personale cliccando sul link fornito da Facebook (qui per comodità), in ogni momento.

