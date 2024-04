Ci segnalano i nostri contatti le varie notizie sulla morte dello Zilog Z80, nella sua forma originale nata nell’ormai lontano 1976. E per quanto la notizia sia di impatto, per quanto il comunicato della casa scoraggi l’accaparramento che grazie ai vari “divi della Rete” arriverà puntuale.

In realtà Zilog ha smesso di produrre lo Z80, ma tutte le aziende che producono lo Z80 nella sua forma DIL-40, quella per intenderci “rettangolare coi suoi quaranta piedini, continueranno a farlo.

Tranquilli geek: le notizie sulla morte dello Zilog Z80 potrebbero essere esagerate

Quello che cessa di esistere è sostanzialmente lo Z84C00, con un elenco di 13 prodotti dellla casa che non comprendono le versioni Embedded ed SMD.

Nuove calcolatrici e prodotti basati su Zilog Z80 continueranno ad esistere, magari col “blob nero di colla” che abbiamo già visto per alcune varianti del coetaneo 6502, magari nelle versioni usate su sistemi embedded e altri.

Ma se avete paura che il vostro ColecoVision, il vostro Commodore 128 o il vostro cabinato di Pac-Man siano destinati a morte certa se non comprerete immediatamente uno scatolone di Z84C00 dal vostro amichevole bagarino di fiducia potete tranquillizzarvi.

Da ormai 16 anni lo Zilog Z80 è stato concesso gratuitamente su licenza a chiunque volesse usarne il core.

Escludendo le solite copie sovietiche che praticamente ogni processore della Guerra Fredda ha, semplicemente i cloni dello Z84C00 non mancheranno mai, e se per ipotesi tutti coloro che li producono su licenza dovessero collettivamente incrociare le braccia e farla finita col mercato, per lo stesso motivo per cui esiste un clone in FPGA del MOS6510 anche se WDC continua a tirare fuori 6502 e varianti a ripetizione, non mancheranno cloni binari e riproduzioni in FPGA di un processore “royalty free”.

Il modello economico di Zilog non sarà stato improntato al profitto, ma allo sviluppo ed alla sopravvivenza delle conoscenze.

