Inutile dirlo, il cartello di Samantha Cristoforetti col Baby Monitor era un meme. Quasi secca dover spiegare l’ovvio: eppur sembra ci tocchi.

Meme che nasce ovviamente dalle solite contestazioni di lana caprina nate dalla gazzarra social su qualcosa che dovrebbe essere ovvio e normale. Samantha ha una famiglia, e quando il lavoro la porta lontana da casa il marito collabora al menage familiare.

Cosa normalissima nel 2022, ma ritenuta anormale in un universo social che oscilla tra il retrogrado e l’idiota, landa di risse, gazzarre social e gente che cerca di insegnarti come si sta al mondo pestando con furia le dita sulla tastiera in lezioni di vita non richieste, non volute e sbalestrate.

Il meme in questione nasce da uno scatto di ormai un paio di anni fa, ed il cartello originale parlava del “climate change”, il cambiamento climatico.

Tranquilli amici, il cartello di Samantha Cristoforetti col Baby Monitor era un meme quindi, immortalato giusto ieri dalla trasmissione TV Propaganda Live.

Che ci ricorda peraltro che è possibile invece vedere i suoi reali messaggi anche su TikTok, social adolescente dove l’astronauta impartisce divertenti e brevi lezioni ai giovani. Che chissà, potrebbero amare il cosmo quanto lei un giorno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.