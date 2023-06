Ci segnalano i nostri contatti una screenshot, una “cattura delle immagini sullo schermo” che riporta l’errato termine traccie sul sito della Maturità, insinuando che si tratti di un “errore ora corretto” (teoria infatti invalsa nei commenti di risposta dello stesso autore) per poi ammettere l’errore nella risposta della risposta.

Pratica questa pari alla non rettifica: il post iniziale subisce sempre una fortissima spinta nelle condivisioni che la “risposta di risposta” invece non conosce, restando relegata a numeri di visualizzazione e condivisione di molto inferiori.

“Traccie sul sito della Maturità”, ma era una screenshot del 2017

Ha infatti poco senso anche la teoria per cui “Non è una bufala perché è successo nel 2017”. Questo è infatti la versione moderna della favola del Lupo e dell’Agnello dove il Lupo, dopo aver accusato l’Agnello di tutta una serie di nefandezze per avere una scusa valida per divorarlo senza la riprovazione degli altri animali, decide di mangiarlo perché “Se non sei stato deve essere stato tuo padre”.

La screenshot deriva infatti da un articolo di Repubblica, compreso il cerchio rosso aggiunto dal giornalista per evidenziare l’errore.

Errore che all’epoca fu attribuito ad un fornitore di servizi del MIUR, il quale secondo fonti ministeriali provvedette a risolvere l’errore inviando una lettera di scuse al ministero per il danno di immagine cagionato.

Come è possibile vedere nelle copie archiviate qui e qui l’attuale portale ministeriale ha infatti un aspetto radicalmente diverso.

Conclusione

Nessuno ha usato erroneamente usato il termine “Traccie” nel portale dell’Esame di Maturità 2023, ed è opinabile il concetto che, essendo tale errore accaduto nel 2017, ciò renda l’iniziale condivisione vera e non una fake news.

