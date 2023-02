Tra significato di ‘chiattillo’ e quando esce Mare Fuori 4: la quarta stagione richiede tempo

Ci sono un po’ di aspetti che vanno approfonditi su una serie tv molto apprezzata dal pubblico italiano, visto che in tanti non si chiedono solo quale sia il significato di ‘chiattillo’, ma anche quando esce Mare Fuori 4. Già, perché rispetto alle prime ipotesi che sono state avanzate pochi giorni fa, oggi tocca aggiungere qualche nota a margine sulla quarta stagione che probabilmente non strapperà sorrisi. Ecco perché è importante inquadrare bene alcuni aspetti per gli appassionati.

Dettagli sul significato di ‘chiattillo’ e quando esce Mare Fuori 4: cosa sappiamo sulla quarta stagione

Nel tentativo di analizzare il significato di ‘chiattillo’ e quando esce Mare Fuori 4, emergono alcuni concetti cruciali. L’espressione che viene utilizzata tantissimo durante la serie per etichettare Filippo, ragazzo di Milano che finisce in un carcere minorile di Napoli dopo aver causato la morte di un amico, si riferisce ad una specifica categoria sociale. Nel dialetto napoletano, infatti, il chiattillo è il cosiddetto altolocato, colui che tende a vestire con abiti firmati e che non fa nulla per nascondere il proprio status sociale.

Spesso e volentieri, poi, viene identificato con il termine “chiattillo” anche colui che proviene dalle migliori zone della città, come Posillipo o specifiche aree del Vomero. In ogni caso, durante la serie ci si riferisce in modo evidente al personaggio di origini milanesi, di buona famiglia e dall’elevato grado di scolarizzazione apparente. Questo, almeno, quello che si percepisce nel corso della serie.

Al di là dei discorsi sul significato di ‘chiattillo’, occorre poi specificare quando esce la quarta stagione di Mare Fuori 4. Se da un lato è confermato che le riprese inizieranno già a maggio, per la vera e propria uscita secondo alcuni esperti del settore potrebbe essere necessario attendere fino ad autunno 2024. Dunque, la quarta stagione forse richiede più tempo del previsto secondo quanto appreso oggi.

