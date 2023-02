Quando esce Mare Fuori 4 e strani spoiler sulla quarta stagione con Ciro

Quando esce Mare Fuori 4? C’è grande curiosità nel capire come proseguirà la quarta stagione di Mare Fuori, la serie ha catalizzato in questi giorni tutti gli appassionati della fiction targata Rai che è riuscita ad avere maggiore popolarità da quando le prime due stagioni sono approdate su Netflix. Un successo impressionante che inevitabilmente ha portato gli autori della serieTV a prolungare la storia, anche con l’ingresso in scena di nuovi personaggi.

Previsioni su quando esce Mare Fuori 4 e spolier su Ciro verso la quarta stagione

Si torna a parlare di Mare Fuori 4, dunque, dopo il caso della suora trattato mesi fa. Tutti però si chiedono se Ciro sia effettivamente morto, uno dei protagonisti clou della prima stagione e che fu ucciso in carcere da Carmine Di Salvo e ‘O Chiattill, ma come atto di difesa. Sta di fatto che nella terza stagione, i cui episodi sono tutti disponibili su RaiPlay, Ciro è presente nella mente dei suoi amici.

Il personaggio c’è, anche sei nei flashback delle diverse storie raccontate all’interno degli intrecci che riguardano Rosa Ricci, sorella di Ciro. C’è però chi pensa come in realtà sia vivo e l’attore non sia stato presente sul set solo per girare questi flashaback. Senza spoilerare a chi ancora non ha avuto modo di assistere alle ultime puntate, c’è una teoria secondo la quale sia stato proprio Ciro ad aver sparato ad un personaggio durante la scena finale, quella che porta alla conclusione di questa terza stagione in attesa poi di assistere all’evolversi della nuova vicenda nella quarta stagione di Mare Fuori.

Attualmente c’è la certezza che questa quarta stagione di Mare Fuori si farà, le riprese prenderanno il via a maggio e dovrebbe arrivare in anteprima sempre su RaiPlay circa sei mesi dopo. Dunque, se vi chiedete quando esce Mare Fuori 4, la risposta ci porta verso lo scorcio finale del 2023, o più presumibilmente ad inizio 2024.

