Suora blocca il bacio tra Serena De Ferrari e Kyshan Wilson di “Mare Fuori”, ma era uno spot

Abbiamo conferme sull’autenticità di una vicenda singolare, riportata in giornata da diverse testate in merito ad un bacio tra Serena De Ferrari e Kyshan Wilson, interrotto da una suora. Il fatto pare sia avvenuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, mentre le due ragazze protagoniste della serie tv “Mare fuori” erano impegnate a girare uno spot. La suora, evidentemente da passante, ha creduto che le due si stessero baciando in modo autentico, al punto da decidere di intervenire per dare un freno al loro impeto.

Il malinteso della suora che blocca il bacio tra Serena De Ferrari e Kyshan Wilson di “Mare Fuori”, mentre si gira uno spot

Dunque, ennesimo malinteso su tematiche simili, dopo quello raccontato alcune settimane fa a proposito di Alberto Matano. A prescindere dal fatto che si possa essere d’accordo o meno con il comportamento della suora, fa riflettere che quest’ultima abbia deciso di intervenire senza leggere bene la situazione che si era venuta a creare in quel contesto specifico, arrivando a bloccare il bacio tra Serena De Ferrari e Kyshan Wilson di “Mare Fuori”.

In pratica, il fatto stesso che abbia reagito di impeto, come riportato questo lunedì da altre testate, le ha impedito di interpretare bene il contesto, senza arrivare a capire che si trattasse di uno spot per la serie televisiva in questione. Neanche la presenza della troupe, con truccatori e tecnici al seguito, è stata sufficiente per venire a capo del malinteso davvero singolare. La suora è stata allontanata, a quanto pare facendo il segno della croce per la scena alla quale ha creduto di assistere.

Il tutto, sotto lo sguardo meravigliato di Serena De Ferrari e Kyshan Wilson di “Mare Fuori”. Non capire che sia stato interrotto un bacio che rientrava in uno spot televisivo, da parte della suora, la dice lunga del momento storico che stiamo vivendo qui in Italia.

