Tra separazione e problemi di salute per Silvia Toffanin: ondata di contenuti acchiappaclick

Stanno spopolando, in queste ore, alcuni post acchiappaclick riguardanti Silvia Toffanin, riguardanti sia fantomatici problemi di salute per la conduttrice, sia la presunta separazione da Pier Silvio Berlusconi. Se sulla questione salute possiamo semplicemente smentire ogni voce a tema, visto che i rumors per fortuna non hanno fonti alle proprie spalle, sulla seconda questione occorre evidenziare qualche elemento in più, grazie ad una serie di post ambigui che circolano soprattutto su Facebook.

In passato abbiamo parlato di Silvia Toffanin soprattutto a proposito di alcune uscite apprezzabili della diretta interessata durante le sue trasmissioni. Vedere per credere alcuni articoli a tema da noi pubblicati. Oggi, invece, ci si concentra tanto sulla possibile separazione da Pier Silvio Berlusconi. Si parla infatti di “decisione improvvisa”, correlata ad una foto che ritrae proprio una delle coppie più popolari in Italia. Premesso che i due non sono sposati, pur facendo coppia fissa da oltre 20 anni, le cose non stanno assolutamente così secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere nelle ultime ore.

Andando a leggere l’articolo piazzato nei commenti al post, più in particolare, si scopre che la decisione improvvisa riguardi solo aspetti lavorativi. Secondo alcuni rumors, infatti, a Silvia Toffanin potrebbe essere affidata la conduzione dello show televisivo “La Talpa”. Uno dei piani di Mediaset sarebbe proprio quello di rilanciare la trasmissione che non vediamo in onda addirittura dal 2008. Solo voci di corridoio, almeno per ora. Quanto basta per indurci a parlare di post acchiappaclick.

Dunque, non ci sono i presupposti per parlare della possibile separazione tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, nonostante alcuni post su Facebook sembrano far credere il contrario. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sui nuovi palinsesti televisivi per Mediaset.

