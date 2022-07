Lezione di giornalismo di Silvia Toffanin con Verissimo su separazione tra Ilary Blasi e Totti

Occorrono alcuni chiarimenti in merito alla storia dell‘intervista che alcuni mesi fa Ilary Blasi ha rilasciato a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, utile in quel frangente per smentire alcune voci inerenti la possibile separazione da Francesco Totti. Divorzio a conti fatti ufficializzato con il doppio comunicato reso pubblico nella giornata di ieri. Premesso che in quel frangente la conduttrice si sia scagliata effettivamente contro i giornalisti, nonostante col tempo quelle voci si siano rivelate veritiere, oggi ci sono cose che vanno aggiunte.

Come Silvia Toffanin e Verissimo hanno approcciato la separazione tra Ilary Blasi e Totti

In primo luogo, è importante evidenziare che Silvia Toffanin in queste ore non abbia in alcun modo utilizzato la suddetta intervista per sponsorizzare Verissimo. Oltre al fatto che la pagina Facebook della trasmissione non abbia pubblicato illazioni sulla separazione tra la stessa Ilary Blasi e Francesco Totti. Insomma, dal canale in questione non sono arrivati link coi quali si è alimentata qualche voce del tutto infondata, come quella che abbiamo preso in esame in mattinata sul nostro sito.

Va detto che un post, martedì mattina, sia arrivato, limitandosi tuttavia a confermare la separazione. Pur rimandando al sito di Mediaset, è giusto evidenziare che Verissimo ed indirettamente Silvia Toffanin non abbiano speculato sulla notizia del giorno. Un raro caso di articolo senza clickbait e senza riscontri che nessuno ad oggi può confermare su terzi incomodi. Una pratica assai diffusa oggi, nonostante non ci sia nulla di concreto in grado di avvalorare determinate tesi.

Insomma, un chiaro segnale da Silvia Toffanin e Verissimo sul modo in cui andrebbe approcciata una notizia come quella della separazione tra Ilary Blasi e Totti, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere nella giornata di oggi. Ora si parla di patrimonio e di soldi che una parte dovrà dare all’altra, sperando di uscirne prima o poi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.