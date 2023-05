Tra Christian Vieri morto e Buffon nel nuovo intreccio tra virus ed incidente: bufale a valanga

Non c’è solo il ritorno di Buffon nella catena sul virus ed il fantomatico incidente, ma anche la bufala su Christian Vieri morto oggi 2 maggio. La storia del portiere l’abbiamo già analizzata a più riprese in passato. Attenzione ad un post pubblicato su Facebook e che risulta essere alquanto fuorviante per molti utenti che non approfondiscono la notizia.

Doppia disinformazione su Christian Vieri morto e Buffon nella nuova catena tra virus e finto incidente

Si parla infatti di Christian Vieri morto, con l’Italia in lutto e tutto il mondo dello sport affranto da questo dolore. A primo impatto tutti possono pensare all’ex calciatore Bobo Vieri che in realtà non c’entra assolutamente nulla con questa notizia. La scomparsa infatti riguarda un giovane maestro di tennis, Vieri Angelucci, che ha lavorato per anni nelle strutture sportive della città di Castelfiorentino.

Un dolore grande per tutta la comunità che ha avuto modo di conoscere il giovane maestro Vieri Angelucci deceduto dopo una brutta malattia che sembrava essere superata ed invece è ricomparsa risultando poi fatale al 39enne di Castelfiorentino. La pagina Facebook “Il ritorno del ROMANTICO” si è limitata a condividere l’immagine con la scritta “Italia in lutto, è morto Vieri”. Chiaramente si tratta di un post che può essere frainteso, visto come il Vieri conosciuto in tutt’Italia è il famoso Bobo ed infatti sono stati tantissimi gli utenti che hanno pensato a lui leggendo tale frase.

Non è assolutamente morto Bobo Vieri, ma purtroppo è scomparso un giovane maestro di tennis di Castelfiorentino che si chiamava Vieri Angelucci, come riportato da diverse fonti. Post di questo genere possono circolare rapidamente sui social creando false notizie, come sempre è bene informarsi meglio sui fatti quando si ha intenzione di commentare o condividere news che non sembrano veritiere. Insomma, non solo la bufala su Christian Vieri morto, ma anche il ritorno della catena sull’incidente di Buffon, con virus digitale annesso.

