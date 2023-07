Tra biglietti di Bologna-Milan e rivendita biglietti Coldplay a Roma: weekend pieno di insidie

Ci sono non poche insidie che dobbiamo prendere in esame oggi 30 luglio per quanto riguarda le presunte “occasioni” che spuntano sul web, con un chiaro riferimento sia ai biglietti di Bologna-Milan, sia alla tanto discussa rivendita biglietti Coldplay a Roma. Tra notizie false e proposte per certi versi immorali, infatti, è opportuno fare molta attenzione ai contenuti ed alle proposte che potrebbero finire davanti ai vostri occhi. A prescindere dal fatto che siate appassionati di calcio o di musica.

Occhio a cosa vi propongono sui biglietti di Bologna-Milan e rivendita biglietti Coldplay a Roma: fine settimana pieno di insidie

Andiamo con ordine, perché ci sono arrivate segnalazioni in merito ad inserzioni sui biglietti di Bologna-Milan. Allo stato attuale, qualsiasi proposta del genere rappresenta una truffa, in quanto i ticket per la partita in programma in occasione della prima giornata di Serie A non sono ancora stati messi in vendita. Anzi, per ora il club rossoblu non ha diramato comunicazioni ufficiali in merito, anche se gli addetti ai lavori prevedono che la situazione possa sbloccarsi nel corso delle prossima settimana sotto questo punto di vista.

Passando invece al tema della rivendita biglietti Coldplay a Roma, se parliamo di “weekend pieno di insidie, un motivo deve pur esserci. Possibile che non si tratti di truffa, anche se bisogna tenere sempre gli occhi aperti in un contesto simile con compravendita tra privati. Sul concerto della band ci siamo già concentrati nella giornata di ieri, provando ad approcciare il discorso della rivendita biglietti Coldplay a Roma.

I prezzi per la rivendita biglietti Coldplay a Roma al momento sono folli, ragion per cui consigliamo a tutti di attendere proposte tramite la fansale, che rimane molto vicina ai costi originali dei ticket. Insomma, qualche differenza c’è rispetto ai biglietti di Bologna-Milan, coi quali oggi la truffa è garantita.

