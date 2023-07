Dritte su Fansale Coldplay per i biglietti del concerto di Roma 2024: su TicketOne esauriti

In tanti in queste ore ci hanno chiesto come funzioni la Fansale Coldplay, a conti fatti un circuito autorizzato e legale per la rivendita relativa ai biglietti del concerto di Roma 2024. Su TicketOne, esattamente come su Ticketmaster e Vivaticket, i tagliandi sono andati esauriti ieri mattina nel giro di pochi minuti. Ve lo abbiamo riportato praticamente in tempo reale con un primo articolo in merito, nel tentativo di fare chiarezza per tutti i fan che erano in attesa e rischiavano di perdere ore intere inutilmente.

Cosa sappiamo su Fansale Coldplay per i biglietti del concerto di Roma 2024: su TicketOne e Ticketmaster ormai sono esauriti

Fatta questa premessa, ci sono due strade che possono essere seguite da chi ama questo gruppo. La prima, purtroppo, ci rimanda al mondo del bagarinaggio, in quanto online sono già apparse le prime “offerte” con prezzi spesso e volentieri triplicati rispetto al valore originale. Già, perché come sempre avviene in queste circostanze, non pochi utenti hanno sfruttato per tornaconto personale la possibilità di acquistare fino a sei ticket per ciascun evento in programma a Roma tra un anno.

Ovviamente sconsigliamo a tutti di alimentare questo mercato, che di etico ha ben poco. Per non dire nulla. Ancora, ci sarebbe la storia della Fansale Coldplay per i biglietti del concerto di Roma 2024. Siccome su TicketOne risultano esauriti, come in altri circuiti, è possibile rivolgersi a questa piattaforma, nella speranza che presto o tardi qualcuno li metta in vendita al prezzo originale. Del resto, è questa la regola più importante ed imprescindibile del sito in questione.

Inutile dire che ad oggi non ci sia nulla nella Fansale Coldplay per i biglietti del concerto di Roma 2024. Tuttavia, mentre su TicketOne appaino esauriti, in futuro qui qualcosa potrebbe muoversi, fermo restando che in questo frangente al venditore non venga rimborsata la commissione, presale e costo cambio nominativo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.